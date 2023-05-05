Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

В честь коронации по всей стране начался артиллерийский салют. В Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге, а также с бортов кораблей Королевских военно-морских сил Великобритании дадут по 21 залпу.

На церемонии коронации присутствует 2,2 тысячи человек. На нее были приглашены более 100 лидеров государств мира, члены британской и европейских королевских семей, политики, а также артисты.

Карл III стал королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол - дольше всех других наследников в истории страны.