Пашинян сравнил себя со Сталиным

«Когда началась Вторая мировая война, а точнее, когда Германия напала на Россию, долгое время не знали, где находится Сталин. Конечно, когда мы оборачиваемся назад, у нас складывается представление о том, что Сталин и по своему характеру, и по всему остальному был лучше всех морально готов к войне. Его начали искать и нашли в резиденции, лежащим ничком на полу. Лежал неподвижно, поэтому сначала подумали, что ему стало плохо и он умер.

Не буду вдаваться в подробности, как долго не решались зайти к нему. Наконец выяснилось, что он жив-здоров, но весть о начале войны надломила его, потому что он недавно подписал договор и он рассчитывал на то, что войны с Германией не будет», - сказал в ответ Пашинян.

На просьбу указать источник такой информации, армянский премьер сказал: «Я думаю, что об этом рассказывается во многих документальных фильмах. Название сейчас не могу (указать), но уверен, что эта история задокументирована. Во всяком случае, такие свидетельства есть, и они похожи на правду».