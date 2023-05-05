Орбан назвал часть Украины венгерской землей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей под покровительством другого государства.
«Потери украинцев - это и наши потери. Наш личный интерес подсказывает нам иметь успешную Украину в качестве нашего соседа. В Украине тоже живут венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Закарпатские венгры не иммигрировали, их туда не занесло ветром. Они всегда там жили, это их страна, это их земля. Они тоже погибают в войне, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы принести мир в Украину и всегда ищем возможности внести свой вклад в дело мира», - сказал Орбан в эфире Radio Kossuth.