Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола

На встрече было высоко оценено участие Джуды в международном турнире по мини-футболу в Баку, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было обращено внимание на последовательные мероприятия, проводимые в Азербайджане с целью развития спорта, и отмечено, что Азербайджан уже признан в мире спортивной страной, и его достижения в этой области высоко оцениваются международным спортивным сообществом.

В то же время были обсуждены перспективы сотрудничества между Федерацией мини-футбола Азербайджана и Всемирной федерацией мини-футбола.