Стивен Сигал снимет фильм о «спецоперации»

Известный американский актер, спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал готовит документальный фильм «о событиях в зоне специальной военной операции в Украине». О работе над новым проектом Сигал сообщил на пресс-конференции в Самаре.

«Сейчас в разработке находится документальный фильм про события, которые происходят в зоне СВО, поскольку я считаю, что это большая задача - показать нам и всему миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду», - заявил Сигал.

По его словам, в ленте «будут содержаться доказательства того, что спецоперация не была вторжением России, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО и США».