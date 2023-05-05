Как сообщалось ранее, 32 депутата Кнессета во главе с бывшим министром иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом направили министру иностранных дел Израиля Эли Коэну письмо с призывом поддержать движение за независимость иранских азербайджанцев.

Министр разведки Израиля Гила Гамлиэль назвала «недоразумением» скандальное письмо группы депутатов Кнессета, призывающее к поддержке независимости этнических азербайджанцев, проживающих в Иране. Гамлиель сообщила базирующемуся за пределами Исламской Республики изданию Iran International, что депутаты уже отозвали свои подписи.

Парламентарии посчитали, что провозглашение своего независимого государства десятками миллионов азербайджанцев, компактно проживающих в северных провинциях Ирана, станет сокрушительным ударом по режиму аятолл, а новое государство станет союзником Израиля в регионе.

Письмо было отправлено после визита Эли Коэна в Баку. Однако инициатива израильских депутатов вызвала протесты иранской оппозиции. Наследный принц Ирана Реза Пехлеви заявил, что инициатива израильских депутатов служит интересам тегеранского режима. После протестов министр разведки Гила Гамлиэль встретилась с 25 депутатами Кнессета, подписавшими письмо, и призвала их отозвать свои подписи.

«После того, как я узнала об инициативе в поддержку создания на части иранской территории государства для азербайджанцев, я убедила большинство (из 32) депутатов Кнессета отозвать ее», — заявила министр.

«Борьба с религиозным экстремистским режимом — общее желание многих народов, и мы всегда должны продолжать в том же духе», — сказала Гамлиэль, поделившись в Twitter документом с подписями около 25 депутатов, которые заявили, что «не одобряют создание нового государства на части территории Ирана для азербайджанского меньшинства».