Али Асадов открыл барельеф Гейдара Алиева
В Баку члены правительства во главе с премьер-министром Али Асадовым установили на фасаде здания Кабинета министров барельеф основателя Третьей Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Об этом сообщает haqqin.az.
Выступая на торжественной церемонии открытия, Али Асадов рассказал о выдающихся заслугах Гейдара Алиева в становлении и развитии современного азербайджанского государства.
«Это здание повидало немало руководителей, - отметил премьер-министр, открывая барельеф. - Но никогда в его стенах не было личности масштаба Гейдара Алиева».
Следует отметить, что ранее члены Кабинета министров и депутаты Милли Меджлиса обсудили заслуги Гейдара Алиева, на состоявшейся сегодня в Баку конференции «Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода».
Выступая на мероприятии, премьер-министр Али Асадов отметил, что современная история Азербайджана неразрывно связана с именем Гейдара Алиева - выдающегося государственного и политического деятеля, имя которого стоит в одном ряду с именами политических лидеров мирового масштаба.
Али Асадов напомнил участникам конференции, что с 14 июля 1969 года, когда Гейдар Алиев был избран руководителем Азербайджанской ССР, республика вступила в новую эпоху.
«Гейдар Алиев максимально использовал возможности советского времени и сделал Азербайджан одним из ведущих субъектов бывшего СССР, - подчеркнул глава правительства. - Азербайджан был одной из двух советских республик, которые вообще не получали дотации из Центра. В 1969-1982 годах темпы народнохозяйственного роста в Азербайджане значительно опережали среднесоюзный уровень».
Али Асадов отметил также неоценимый вклад Гейдара Алиева в военное строительство и развитие кадрового потенциала Азербайджана.
«Создание специализированной военной школы-интерната имени Джамшида Нахчыванского - первого учебного заведения для будущих азербайджанских офицеров - стало ярким выражением глубоко продуманной, мудрой политики Гейдара Алиева, - отметил Али Асадов. - После обретения Азербайджаном независимости, когда страна испытывала острую необходимость в высококвалифицированных военных специалистах, все мы в очередной раз убедились в уникальной дальновидности общенационального лидера».
Премьер-министр отметил, что сегодня под руководством президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях возрождаются азербайджанские города и села, пишется новая история страны.
Выступивший на конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о вкладе Гейдара Алиева в укрепление позиций страны на международной арене, в донесение до мирового сообщества правды об агрессии Армении в отношении Азербайджана.
В завершение мероприятия был показан фильм, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.