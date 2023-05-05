Али Асадов открыл барельеф Гейдара Алиева

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В Баку члены правительства во главе с премьер-министром Али Асадовым установили на фасаде здания Кабинета министров барельеф основателя Третьей Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Об этом сообщает haqqin.az. Выступая на торжественной церемонии открытия, Али Асадов рассказал о выдающихся заслугах Гейдара Алиева в становлении и развитии современного азербайджанского государства.

«Это здание повидало немало руководителей, - отметил премьер-министр, открывая барельеф. - Но никогда в его стенах не было личности масштаба Гейдара Алиева». Следует отметить, что ранее члены Кабинета министров и депутаты Милли Меджлиса обсудили заслуги Гейдара Алиева, на состоявшейся сегодня в Баку конференции «Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода».

Выступая на мероприятии, премьер-министр Али Асадов отметил, что современная история Азербайджана неразрывно связана с именем Гейдара Алиева - выдающегося государственного и политического деятеля, имя которого стоит в одном ряду с именами политических лидеров мирового масштаба. Али Асадов напомнил участникам конференции, что с 14 июля 1969 года, когда Гейдар Алиев был избран руководителем Азербайджанской ССР, республика вступила в новую эпоху. «Гейдар Алиев максимально использовал возможности советского времени и сделал Азербайджан одним из ведущих субъектов бывшего СССР, - подчеркнул глава правительства. - Азербайджан был одной из двух советских республик, которые вообще не получали дотации из Центра. В 1969-1982 годах темпы народнохозяйственного роста в Азербайджане значительно опережали среднесоюзный уровень».