«Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат».

Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждём только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО.

Уверен, что в ближайшее время мы освободим город, несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ.

Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ», - сказал Кадыров.

Комментируя заявление Пригожина об отводе своих наемников из Бахмута, Кадыров заявил: «Попасную мы брали вместе...Мы определим, куда вам отойти...А людьми нас, меня и Пригожина, сделал Путин».