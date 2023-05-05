Хикмет Гаджиев: Открытие Зангезурского коридора положит конец блокаде Нахчывана
Открытие Зангезурского коридора положит конец блокаде Нахчывана, написал в твиттере помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева было отмечено в Нахчыване, где он родился, вместе с дипломатическим корпусом с резиденцией Баку и Анкаре. С открытием Зангезурского коридора прекратится блокада Нахчывана, и для всего региона возникнут новые возможности», - отметил Гаджиев.