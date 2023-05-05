Россияне обстреляли Авдеевку, есть жертвы

Российские войска 5 мая нанесли авиаракетный удар по центральной части Авдеевки Донецкой области. Есть погибшие, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

«Два многоэтажных здания были разрушены, в результате чего семья, которая проживала на втором этаже одного из домов, попала под завалы. Там проживали супруги и пожилая женщина, 1936 года.

Одну женщину выбросило в окно, ее нашли рядом с домом - она погибла. Мужчину позже достали из-под завалов, он также погиб. Пожилую женщину еще не нашли, она под завалами. И вчера также мы нашли нашего коммунальщика, который 30 апреля попал под ракетный удар и был под завалами», - подчеркнул Барабаш.