Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 20:08

В республиках Центральной Азии день 9 мая перестали праздновать с размахом. А где-то он даже перестал быть выходным днем. Но о ветеранах той Великой войны власти стараются не забывать. В Казахстане День Победы стал частью двойного праздника, так как 7 мая республика отмечает День защитника Отечества. В связи с чем в стране с 7 по 9 число — красные дни календаря.

От проведения парада власти отказались, мотивируя это «экономией бюджетных средств, а также необходимостью решения других задач», но наметили серьезную культурную программу, включающую в себя кинопоказы, выставки и «полевую кухню». А на улицах вместо «георгиевских ленточек», символа, зародившегося в мозгах сумрачных кремлевских креативщиков, будут раздавать «ленточки Токаева». Каждому участнику Второй мировой власти планируют выплатить не менее $3,3 тысяч долларов, причем, эта сумма может быть увеличена за счет местных бюджетов. Для справки: На войну против немецких захватчиков из Казахской ССР было призвано более 1,2 млн человек. Почти половина из них погибли в боях, умерли от ран и болезней или пропали без вести. Кыргызстан остался единственной республикой, в которой 9 мая будет в «российском формате» - правда, без парада. Не будет в этот день в стране и президента, поскольку Садыр Жапаров на этот праздник будет стоять рядом с Владимиром Путиным в Москве. Выходные в стране продлятся с 5 по 12 мая. В эти дни жители страны смогут наблюдать марш-броски во всех воинских частях; автопробег на раритетных машинах по маршруту Бишкек — Токмак — Кемин; вахту Памяти у Вечного огня с участием школьников и, естественно, разнообразные выставки и конкурсы.

Согласно решению президента страны Садыра Жапарова, ко Дню Победы ветераны получат от государства по $1,1 долларов. Всего же в республике на сегодняшний день осталось 68 участников Второй мировой войны. Для справки: Всего на фронт отправилось свыше 360 тысяч кыргызстанцев, более 130 тысяч из них не вернулись домой. Таджикистан тоже не стал объявлять 8 мая «красным днем календаря». Местная пресса освещает приближающуюся памятную дату весьма скудно. Известно лишь о нескольких мероприятиях в преддверии праздника: Национальный музей Таджикистана проведет специальную церемонию и откроет выставку, посвященную Второй мировой войне; в Государственном академическом театре оперы и балета устроят концерт с песнями военных лет. Участникам Второй мировой выделят по $1,6 тысяч долларов, которых в республике проживает сегодня 37 человек.

Для справки: В боях 1941-1945 годов участвовало около 300 выходцев из Таджикистана, практически треть из них — в числе погибших и пропавших без вести. Туркменистан, по традиции, о мероприятиях, связанных с празднованием 9 мая, почти ничего не сообщает. Известно только о поручении президента Сердара Бердымухамедова «обеспечить высокий организационный уровень мероприятий, запланированных к проведению в столице по случаю этого праздника [Дня Победы] в Мемориальном комплексе Halk hakydasy и велаятах (областях)». Глава государства также подписал указ о награждении участников войны 1941-1945 годов. Им положены $57 по официальному курсу и ценные подарки. Для справки: На фронт из Туркменской ССР отправились около 180 тысяч человек, примерно половина из них так и не вернулась домой. В Узбекистане 9 мая официально называется Днем памяти и почестей, в который чествуются не только ветераны Второй мировой, но и участники других боевых конфликтов, а также тех, кто пострадал за родину в мирное время. Понедельник 8 мая здесь не будет выходным днем, так праздновать будут этот день лишь во вторник. Еще в конце апреля представители местного Министерства обороны подтвердили, что, как и ранее, не собираются устраивать демонстрацию военной техники, а сосредоточатся на проявлении внимания и уважения к ветеранам всех боевых действий.