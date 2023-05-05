Азербайджан завоевал 14 медалей на «Кубке Президента»

В заключительный день соревнований азербайджанские гребцы завоевали 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы. Итоговый результат нашей команды за три соревновательных дня – 2 золота, 3 серебра и 9 бронзовых наград.

В субботу золото завоевал дуэт байдарочников в возрастной категории 2009-2010-го годов рождения. На дистанции 200 метров Ваджиб Бабаев и Нихад Рагимов были лучшими. Здесь же Сахиб Эюбзаде и Нуран Рагимли завоевали бронзу.

В возрастной категории 2005-2006 серебро у пары Маариф Гараев – Руфат Рагимов, а бронзу взяли Эмиль Аллахвердиев и Амиль Сулейманов.

Еще одну бронзу Азербайджан завоевал в академической гребле. На дистанции в 1000 метров Тунар Джафарли занял 3-е место среди спортсменов 2009-2010-го годов рождения.

Напомним, «Кубок Президента», собравший представителей 20 стран, стартовал 4 мая в Суговушане. После церемонии открытия и первых соревнований участники вернулись в Мингячевир, где состоялся парад команд-участниц.

Завтра пройдет церемония закрытия «Кубка Президента». Она состоится в Баку.