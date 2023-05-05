В российском Ейске мужчина взорвал себя в авто, в результате пострадали сотрудники ОМОН.

Днем сотрудники дорожной полиции остановили «Ниву», но водитель закрылся в машине и стал угрожать взрывом.

45-летний мужчина отказался покинуть авто и заявил, что в его машине находится взрывчатка. Сотрудники дорожной полиции вызвали ОМОН.

В момент, когда сотрудники ОМОН попытались приблизиться к авто, произошел взрыв. Водитель погиб на месте, несколько омоновцев получили контузию.