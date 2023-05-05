Сенсация в плей-офф Баскетбольной лиги Азербайджана: «Гянджа» разгромила НТД в Баку ВИДЕО
В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) набирает обороты стадия плей-офф.
В Спортивном центре «Серхедчи» состоялся первый матч в полуфинальной паре НТД – «Гянджа». В регулярном сезоне НТД почти весь чемпионат лидировал, но в концовке отдал 1-е место «Сабаху» и попал в плей-офф на «Гянджу», которая по итогам 28 туров была третьей.
«Гянджа» - неудобный соперник. Хотя бы потому, что свои матчи команда проводит в родном городе при ярой поддержке трибун. Но, как выяснилось сегодня, гянджинцы способны уверенно побеждать и в Баку. Сегодня они попросту разгромили команду Тахира Бахшиева – 101:73.
Второй матч состоится 10 мая в Гяндже. В случае победы хозяев серия завершится.
Напомним, в другой паре «Сабах» в первом матче обыграл AAAF (Хырдалан) – 86:71. Здесь второй матч пройдет 9 мая.
Полуфинальные серии длятся до двух побед одной их команд. Так же будет и в серии за 3-е место. А вот в финале для общей победы необходимо будет одержать три победы.