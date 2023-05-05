В Спортивном центре «Серхедчи» состоялся первый матч в полуфинальной паре НТД – «Гянджа». В регулярном сезоне НТД почти весь чемпионат лидировал, но в концовке отдал 1-е место «Сабаху» и попал в плей-офф на «Гянджу», которая по итогам 28 туров была третьей.

«Гянджа» - неудобный соперник. Хотя бы потому, что свои матчи команда проводит в родном городе при ярой поддержке трибун. Но, как выяснилось сегодня, гянджинцы способны уверенно побеждать и в Баку. Сегодня они попросту разгромили команду Тахира Бахшиева – 101:73.