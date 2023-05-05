В Херсоне обстреляли саперов, множество погибших

В Херсонской области Украины бригада саперов попала под российский обстрел, в результате чего шестеро специалистов погибли, еще два человека ранены, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел», - заявили в ГСЧС.

Согласно информации, среди раненых одна женщина-фельдшер, все они госпитализированы.