В Уфе загорелся кинотеатр ВИДЕО
В Уфе загорелось здание кинотеатра, сообщают российские СМИ.
На место выехали силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы.
По предварительной информации, загорелся пристрой к зданию, огонь перекинулся на фасад. Пострадавших нет. От места пожара поднимается высокий столб черного дыма – горят пластиковые элементы фасада.
Кинотеатр, находящийся внутри здания, не эксплуатируется с февраля 2021 года. Кинопрокатная организация ООО «Юниверсал», владеющая «Искра IMAX», не пережила пандемию и признана банкротом из-за задолженности по налогам и перед подрядчиками.
Уфа. Кинотеатр "Искра" I-Max. Бавовна и задымление.— Сварщег (@swarscheg2023) May 6, 2023
Гойда 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/vL7IFYe1a1