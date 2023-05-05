Российские военнослужащие все чаще жалуются на низкий уровень морально-психологического состояния, сообщает Генштаб ВС Украины.

По данным Генштаба, в одном из подразделений российских войск, которое находится в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных «пушечным мясом».

Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой.

«Около 50% процентов личного состава не имеют возможности оформить платежные карточки, имеют опасения, что в случае гибели их средства не достанутся семьям», - подчеркнули в штабе.