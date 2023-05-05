Армия Косово получила Bayraktar

Армия непризнанной Косово сейчас оснащена пятью беспилотными летательными аппаратами Bayraktar, сообщают зарубежные СМИ.

Дроны прибыли в Косово из страны-производителя - Турции спустя почти 7 месяцев после подписания контракта с компанией-производителем.

Интерес к турецким дронам в Косово возник еще в начале 2022 года, особенно после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Оснащение сил безопасности Косово этой системой поступило всего за несколько дней до начала крупнейших международных учений Defender Europe 23.