В турецкой провинции Хатай произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, погибли не менее 12 человек, еще 31 пострадал, сообщил в своем твиттере глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Сообщается, что грузовик врезался в толпу, которая собралась по случаю отправки новобранцев на военную службу, а затем столкнулся с припаркованными поблизости автомобилями. От силы удара загорелись два микроавтобуса, в целом были повреждены 12 машин.