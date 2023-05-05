Украина угрожает Молдове санкциями

Украина угрожает Молдове ответными ограничениями в отношении всего молдавского импорта, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Меры будут приняты в случае введения Кишиневом анонсированных ограничений экспорта украинской сельхозпродукции.

«Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы», – заявил Качка.

По его словам, постановление уже согласовано и запущено в подготовку.

Ранее Молдова заявила, что начнет ограничивать сельхозэкспорт Украины.