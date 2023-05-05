Пригожин: «Вагнер» выполнил задачи в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что задачи наемников компании в Бахмуте «полностью выполнены». Сообщение приводит пресс-служба Пригожина в своем телеграм-канале.

По его словам, задачей «бахмутской мясорубки» было не взятие города, а «перемалывание подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организация передышки российской армии для восстановления боеспособности.

Пригожин заявил, что «эти цели были полностью выполнены». Он добавил, что наемники будут направлены в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений.

Наемники будут находиться там «до момента исчезновения угрозы для России в рамках данной военной операции» и «встанут на защиту страны в случае необходимости», заключил Пригожин.