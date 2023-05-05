Российский истребитель перехватил польский самолет

Польский пограничный самолет L410 Turbolet во время совершения полета над Черным морем недалеко от воздушного пространства Румынии был перехвачен российским истребителем Су-35, который своими маневрами создавал высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении польским воздушным средством, сообщил официальный сайт Минобороны Румынии.

Отмечается, что воздушный инцидент произошел в пятницу, 5 мая, днем около 13:20 по местному времени.

Самолет Let L-410 Turbolet является универсальным, легким многоцелевым, двухмоторным самолетом для местных воздушных линий.

«Агрессивные и опасные маневры, неоднократно совершаемые истребителями Российской Федерации вблизи польских самолетов, создавали высокий уровень турбулентности и создавали серьезные трудности в управлении польскими самолетами», - указывается в заявлении ведомства.

После таких действий два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были предупреждены Объединенным центром воздушных операций НАТО в испанской Торрехоне.

«Хотя четыре самолета были готовы вмешаться в любой момент, в их вмешательстве не было необходимости», - рассказали в румынском Минобороны.

Также в публикации сообщают, что польский экипаж действовал спокойно и профессионально «в ситуации, безответственно созданной российским пилотом, и смог полностью контролировать самолет, после первоначальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35».