Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:00

Центробанк Азербайджана вновь повысил учетную ставку. На сей раз она повышена на 0,25 процентных пункта - до 9 процентов. Верхний предел процентного коридора поднят с 9,75 до 10 процентов, нижний - с 7 до 7,5 процента. Сразу же отметим, что Центробанк повышает учетную ставку уже пятый раз подряд, причем всякий раз - на 25 базисных пунктов. После того, как месяц назад учетная ставка была повышена до 8,75 процента, haqqin.az, комментируя это решение, отметил, что у Центробанка не было на это веских причин. И выдвинул версию, что, по всей видимости, речь идет о простой перестраховке. Однако принятие аналогичное решения спустя всего месяц наводит уже на серьезные размышления.

Правительству и Центробанку удалось сбить темпы инфляции, для борьбы с которой, наряду с другими мерами, был запущен и этот инструмент. В результате, по итогам первого квартала нынешнего года инфляция в Азербайджане составила в годовом исчислении 13,6 процента, то есть, на два процентных пункта ниже пикового уровня сентября 2022 года. Таким образом, пусть незначительный, но спад инфляции в нашей стране продолжается. Да и экономика Азербайджана в целом находится на подъеме. Казалось бы, зачем в такой ситуации повышать учетную ставку с интервалом в месяц? Но глава Центробанка Талех Кязимов придерживается иной точки зрения. Он считает, что глобальные экономические изменения не оказали существенного воздействия на экономику Азербайджана. Хотя, даже несмотря на снижение мировой инфляции, глобальная экономика по-прежнему не вышла еще из зоны турбулентности. И, как прогнозируют авторитетные международные структуры, уровень мировой инфляции вернется к базовому сценарию только в 2025 году.

Что же касается Азербайджана, то достижение базового сценария инфляции (около 8 процентов) ожидается у нас уже в 2024 году. Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики, проводимой Центробанком, оказывает эффективное воздействие не только на снижение темпов инфляции, но и на экономический рост в целом. Таким образом, мы наблюдаем достаточно противоречивую картину, при которой фактический уровень инфляции имеет устойчивую тенденцию к снижению, но при этом в отношении инфляционных факторов в мировой и национальных экономиках по-прежнему сохраняется высокий уровень неопределенности. Темпы роста индексов цен производителей и цен импорта остаются на двузначном уровне, а внешняя среда для инфляции остается крайне нестабильной. Согласно апрельскому прогнозу МВФ, глобальная инфляция выросла на 0,4 процента и установилась на уровне 7 процентов. Таким образом, чтобы обеспечить годовую инфляцию в нынешнем году на ожидаемом уровне 8 процентов, возможно, действительно потребуется ужесточение монетарной политики, в том числе, повышение учетной ставки. Центробанк, безусловно, должен проводить антиинфляционную денежно-кредитную политику, для чего важно использовать и такой инструмент, как учетная ставка. Но одновременно приходится отмечать, что эффективность данного инструмента в Азербайджане вовсе не столь высока, как это пытается представить наш Центробанк. Следует понимать, что мы живем не в США, где любое изменение ставки Федеральной резервной службы моментально воздействует на все сегменты экономики Соединенных Штатов, да и всего мира в целом. Повышение учетной ставки в США сказывается на стоимости доллара, гособлигаций и других ценных бумаг, оно, буквально, взрывает изнутри фондовую биржу, а рынки движимого и недвижимого имущества еще долго потом приходят в себя.