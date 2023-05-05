Севастополь атаковали беспилотники

Назначенный Москвой глава Севастополя Михаил Развожаев утверждает что город ночью атаковали 10 украинских беспилотников, но силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку.

«Украина при атаке на Крым и Севастополь сегодня ночью направила в сторону полуострова свыше 10 БПЛА», — написал Развожаев в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на Крым. Известно, что один из БПЛА упал в лесополосе, два других были сбиты над морем. Объекты в ходе нападения не пострадали, заключил Развожаев.

Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет.