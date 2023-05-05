Американец устроил бойню в торговом центре

Вооруженный мужчина застрелил восемь человек, совершавших покупки в торговом центре в городе Аллен к северу от Далласа, штат Техас. Об этом сообщает BBC.

Мужчина открыл стрельбу по прохожим, по словам очевидцев, он стрелял без разбора. Стрелявшего застрелил полицейский. Власти считают, что нападавший действовал в одиночку.

Начальник пожарной охраны Аллена Джонатан Бойд сказал, что семь человек, включая стрелка, были убиты на месте происшествия, еще двое позже скончались в больнице.

По меньшей мере семь человек ранены и доставлены в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии. Сотни человек были эвакуированы.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал случившееся «невыразимой трагедией» и заявил, что власти штата готовы оказать любую помощь местным властям.