ISW об «интриге» Пригожина и Кадырова против Минобороны России

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, стремятся представить Минобороны России и регулярные российские войска неэффективными и создают условия для обвинения Минобороны в любых неудачах РФ в районе Бахмута. Так говорится в очередном бюллетене американского Института изучения войны (ISW).

Пригожин накануне заявил, что наемники ЧВК передадут свои позиции в этом украинском городе чеченскому спецназу. Кадыров в тот же день опубликовал письмо к президенту России Владимиру Путину с запросом о переводе подразделений чеченского спецназа в Бахмут. Минобороны России еще не отреагировало на скоординированные заявления Пригожина и Кадырова и могло быть застигнуто врасплох их высказываниями, считают аналитики.

Потенциальное развертывание сил «Ахмата» в Бахмуте может в некоторой степени увеличить боевую мощь России, однако слова Кадырова о предполагаемом быстром продвижении чеченского спецназа и занятии города «за считанные часы» являются «типичным кадыровским хвастовством» и игнорируют тактическую ситуацию на месте, отмечают эксперты ISW.

По их данным, в течение 2023 года силы «Ахмата» были развернуты по всей территории Украины, в основном в районе Белогоровки Луганской области и в отдельных районах на юге, но не принимали участия в решающих наступательных операциях.