Трагические инциденты в Апшероне и Масаллы: мужья убили жен

Согласно сообщению Апшеронской районной прокуратуры, седьмого мая около полуночи поступила информация о смерти Тюрканы Гюндюз (1982 г.р.). В ходе проведенного разбирательства возникли обоснованные подозрения, что гражданин Турции Мухаммет Гюндюз (1967 г.р.) умышленно убил свою супругу, нанеся ей ножевые ранения во время конфликта.

В Апшеронском районе задержан гражданин Турции Мухаммет Гюндюз, подозреваемый в убийстве своей супруги.

В Апшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Гюндюз задержан в качестве подозреваемого.

Аналогичный инцидент произошел в Масаллинском районе. В районный отдел полиции поступила информация о смерти жительницы села Тезе Алвады Масаллинского района Садагат Сафаровой от множественных ножевых ранений. Супруг убитой Гюльага Бандалиев во время конфликта нанес Сафаровой смертельные ножевые ранения. После мужчина нанес и себе телесные повреждения с целью самоубийства. Бандалиев задержан.