В Госдуме призвали отправлять на фронт в Украину «армию среднеазиатов»

Матвеев недоволен «несправедливой ситуацией», которая, по его словам, состоит в том, что таджиков, имеющих двойное гражданство, России и Таджикистана, не мобилизуют в армию.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев призвал отправить на фронт в Украину мигрантов из Таджикистана и заявил, что готовит соответствующий законопроект. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

«Оказывается (это требует проверки) их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства! А именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно», – негодует депутат.

По его мнению, граждане Таджикистана ежегодно и массово получают российское гражданство, но столь же массово на фронт они не идут, а «умирают за Родину мужчины коренных народов России, прежде всего русские».

«Армия» среднеазиатов вступает в полки таксистов, дивизии дворников и строителей, но не стрелков и минометчиков на СВО. Или хотя бы строителей окопов и блиндажей», - возмутился депутат.

Матвеев изучает законодательство и готовит поправки: «Если все дело в двойном гражданстве, его надо либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц».