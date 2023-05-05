«Все хорошо»: Прилепина вывели из комы

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое», — заявил Никитин, добавив, что «все хорошо».

Российский писатель Захар Прилепин выведен из комы, он в сознании, состояние стабильное, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, которого цитируют российские СМИ.

Прилепина ввели в состояние медикаментозного сна для восстановления после операции по фиксации переломов. Прилепина прооперировали после того, как он получил ранение при подрыве его автомобиля Audi Q7 в Нижегородской области утром 6 мая. Никитин рассказывал, что Прилепин получил «незначительные переломы». По данным источника РБК, близкого к ведомству, у Прилепина ранены ноги.

Водитель Прилепина погиб. Телеграм-каналы, в том числе Mash, писали, что это 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин; он был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».