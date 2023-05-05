Стартовал «Бакинский марафон-2023»

«Бакинский марафон», проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал шестой «Бакинский марафон-2023». На марафон зарегистрировались 19 500 участников.

Марафон проходит под лозунгом «Победи ветер», охватывает дистанцию 21 километр. Точки старта и финиша будут на площади Государственного флага.

Награждение победителей «Бакинского марафона-2023» будет проходить в двух номинациях. Участникам, занявшим 1-е место в мужской и женской номинациях, будет вручено по 3000 манатов, 2-е место – 2000 манатов, обладатели 3-го места получат призы и подарки на 1000 манатов, а также медали и сертификаты.

В соревновании принимают участие ветераны карабахской войны, а также лица с физическими ограничениями.

На площади Государственного флага для участников марафона, жителей города и гостей создана развлекательная зона. Здесь будут проходить различные развлекательные программы, конкурсы, спортивные мероприятия.