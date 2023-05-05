«Париж может вскоре назначить военного атташе с резиденцией при посольстве Франции в Ереване. Хотя такое назначение может, на первый взгляд, показаться незначительным, оно вполне может быть выражением желания Франции открыть свой собственный военный канал с Арменией, тем самым положив конец эксклюзивным военным отношениям последней с Москвой», — пишет издание.

Проявлением этого может быть возможное назначение французского военного атташе с резиденцией в Ереване.

В публикации говорится, что, планируя назначить нового военного атташе в Ереване, Франция стремится сблизить Армению с Западом, но в регионе «эту новую роль придется выполнять с осторожностью».

Отмечается, что в настоящее время обязанности французского атташе в Армении выполняет полковник Фредерик Кампос, резиденция которого расположена в Грузии. Также издание отметило, что в апреле 2022 года он принял участие во встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и делегации Главного управления по вооружениям (DGA) Минобороны Франции во главе с Мари-Аньес Пикар-Шесели, которая, согласно публикации, «имеет опыт работы на российском оборонном рынке».

«Возможное назначение совпадает с возобновлением Парижем работы двустороннего комитета по вооружениям с Ереваном. Этот орган определяет стратегические планы Минобороны Армении и возможные приобретения у французских производителей», — пишет также издание.

В то же время, как пишет Intelligence Online, «французские военно-деловые усилия в Армении могут не принести особых результатов из-за ограниченных финансовых возможностей Армении». По его оценке, за последние несколько лет французские оборонные фирмы больше всего привлекал Баку, обладающий стабильными нефтяными и финансовыми ресурсами.