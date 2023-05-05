Сахиба Гафарова на коронации Карла III
Накануне в Великобритании короновали нового монарха — Карла III. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Азербайджан на церемонии представила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Согласно сообщению отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова встретилась на церемонии коронации с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
Кроме того, Гафарова провела встречи с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, председателем Парламентской ассамблеи Казахстана Ерланом Кошановым и заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Кучкаровым.