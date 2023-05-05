Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:42

В скорости раскрытия подрыва Захара Прилепина российские власти поставили новый рекорд. Исполнитель уже задержан и дает признательные показания о том, как действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины, что-де заказчики установлены, а соколы-правоохранители уже представлены к наградам. «Министр внутренних дел РФ принял решение наградить сотрудников отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления», - цитирует российское государственное агентство ТАСС пресс-секретаря СКР Ирину Волк.

Да и с тем, кому понадобился это взрыв, у российских властей вопросов тоже нет. «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», - заявила официальная представительница российского МИД Мария Захарова. За недоумения и нестыковки по делу тоже можно не волноваться. Дело по взрыву возбуждено по статье «Терроризм», а потому сомневающиеся и задающие неудобные вопросы вполне могут примерить на себя другую статью - «Оправдание терроризма». Что автоматически снимает со следствия обязанность отвечать на неудобные вопросы различных скептиков. Захар Прилепин, по большому счету, не интересен ни как носитель идеологии «национал-большевизма» Эдуарда Лимонова, которую, замечу, исповедует большинство российских так называемых Z-военкоров. Ни как политик. Ни как писатель. Кстати, сам покойный «Эдичка» называл его «литературным насекомым».

За гламурно-военным имиджем, который тщательно лепил себе этот персонаж, скрывается человечек достаточно страшный. Утверждавший, что был одним из самых успешных полевых командиров сепаратистов, кокетливо заявлявший на публику, что творил на Донбассе «голимый беспредел» и «убивал людей в больших количествах». Сделав своим жизненным кредо клич лимоновцев «Да смерть!» - он в итоге прошелся по грани того, что нес другим. Туда, как говорится, и дорога. Другое дело, это вопрос о том, кому в действительности нужно было покушение на него. Украинский след здесь следует исключить, как и в случаях более успешных покушений на Дарью Дугину и Владлена Татарского. Какой смысл украинским спецслужбам затевать эти достаточно сложные в исполнении операции по ликвидации всех этих людей? Они ни на что особенно не влияют. Широко известны только в сравнительно узких кругах. Мягко говоря, совсем не те фигуры, чтобы для них задействовать профессиональные кадры. Но сегодня в России на украинский след охотно спишут все и политически правильно, и опять же награды вполне реальные - от орденов и медалей до приглашения на новую ступень карьерной лестницы. Что само по себе является не просто удобной, а прямо-таки стимулирующей ситуацией для ликвидации «под украинским флагом» ряда персон в ходе разборок внутри самых разных элит. А «элитки» «ДНР» и «ЛНР» – тот еще криминальный серпентарий с нравами из 90-х, там устранение тех, кто вольно или невольно перешел дорогу чьим-то интересам, в порядке вещей.