Российские миротворцы послали карабахских сепаратистов

Обсуждения, проведенные в Баку командующим российским миротворческим контингентом генерал-полковником Ленцовым, не дали результатов. Об этом на своей странице в Facebook написал сепаратист Гурген Нерсисян, называющий себя «госминистром Карабаха».

В результате этой встречи никаких изменений в ситуации с погранично-пропускным пунктом Азербайджана у дороги Ханкенди - Лачин не зафиксировано.

Сепаратист утверждает, что в ближайшее время «планируется новая встреча».