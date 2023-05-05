Межэтнические столкновения в Индии: десятки погибших
По меньшей мере 30 человек, по официальным данным, погибли в результате межэтнических столкновений в индийском штате Манипур. Об этом информирует BBC.
Согласно сообщению, беспорядки в Манипуре начались на этой неделе после митинга организаций национальных меньшинств штата против планов дать одинаковый с ними юридический статус «племени» основной этнической группе в штате.
Толпы людей громили дома, автомобили, церкви и храмы. По неофициальным данным, которые публикует местная пресса, число погибших достигает 54 человек. Около 10 тыс. человек были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от погромщиков.
Сообщается, что тысячи военнослужащих были отправлены в штат для поддержания порядка. В некоторых районах штата действует комендантский час, а доступ в интернет заблокирован. Соседние штаты начали эвакуацию своих студентов из Манипура.
Армия заявляет, что уже берет ситуацию под контроль, но правительство штата обвиняют в том, что оно не прилагает достаточно усилий для предотвращения насилия.
Члены общины мейтей, на долю которых приходится не менее 50% населения штата, уже много лет требуют включения их в категорию зарегистрированных племен. Индийские власти выделяют официально признанным «племенам» квоты на государственные должности, места в колледжах и на выборные посты на всех уровнях власти. Это, согласно официальной политике, делается для того, чтобы уравнять возможности выходцев из меньшинств с теми возможностями, которыми давно пользуются представители основных этнических групп. Этот статус дал бы членам общины мейтей доступ к лесным угодьям и гарантировал им долю государственных должностей и мест в учебных заведениях. Другие племена обеспокоены тем, что могут потерять контроль над землями их предков, расположенными в основном в горных лесах Манипура.