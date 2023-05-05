Межэтнические столкновения в Индии: десятки погибших

По меньшей мере 30 человек, по официальным данным, погибли в результате межэтнических столкновений в индийском штате Манипур. Об этом информирует BBC.

Согласно сообщению, беспорядки в Манипуре начались на этой неделе после митинга организаций национальных меньшинств штата против планов дать одинаковый с ними юридический статус «племени» основной этнической группе в штате.

Толпы людей громили дома, автомобили, церкви и храмы. По неофициальным данным, которые публикует местная пресса, число погибших достигает 54 человек. Около 10 тыс. человек были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от погромщиков.