Министр обороны Украины: Ожидания от украинского контрнаступления переоценены
Ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины могут быть переоценены в мире. Об этом в интервью The Washington Post заявил министр обороны Алексей Резников.
«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире. Большинство людей ждут чего-то огромного», - сказал Резников, добавив, что такие ожидания могут привести к «эмоциональному разочарованию».
По словам министра обороны Украины, западные партнеры четко сказали ему, что сейчас им нужен «следующий пример успеха, потому что мы должны показать это нашим людям».
«Но я не могу вам сказать, каким будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?» – заявил Резников.
Глава Минобороны Украины сказал, что по их плану наступление позволит не только освободить села и города, но и перерезать материально-технические цепи российской армии и уменьшить их наступательную способность. Резников отметил, что первое штурмовое формирование уже готово к началу операции более чем на 90%, однако некоторые определенные подразделения все еще завершают обучающие программы за рубежом.