Министр обороны Украины: Ожидания от украинского контрнаступления переоценены

«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире. Большинство людей ждут чего-то огромного», - сказал Резников, добавив, что такие ожидания могут привести к «эмоциональному разочарованию».

Ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины могут быть переоценены в мире. Об этом в интервью The Washington Post заявил министр обороны Алексей Резников.

По словам министра обороны Украины, западные партнеры четко сказали ему, что сейчас им нужен «следующий пример успеха, потому что мы должны показать это нашим людям».

«Но я не могу вам сказать, каким будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?» – заявил Резников.

Глава Минобороны Украины сказал, что по их плану наступление позволит не только освободить села и города, но и перерезать материально-технические цепи российской армии и уменьшить их наступательную способность. Резников отметил, что первое штурмовое формирование уже готово к началу операции более чем на 90%, однако некоторые определенные подразделения все еще завершают обучающие программы за рубежом.