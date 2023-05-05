Халаф Халафов проводит политические консультации в Австрии

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым посетила Австрию для проведения дальнейших политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Федеральным министерством европейских и международных дел Австрии. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, австрийскую делегацию возглавил генеральный директор по двусторонним делам и общей внешней политике Европейского Союза Федерального министерства европейских и международных дел Грегор Кёсслер.

В ходе консультаций было проанализировано нынешнее состояние азербайджано-австрийских отношений, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Подчеркнув широкие потенциальные возможности торгово-экономических отношений между двумя странами, были обсуждены вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне и развития сотрудничества в сферах энергетики и инвестиций.