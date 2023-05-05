В Ходжалы перевернулся грузовик: есть погибшие

В Ходжалинском районе Азербайджана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, находившийся за рулем грузовика Isuzu житель города Шуша Гусейнали Сулейманов (1959 г.р.) потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

На месте ДТП от полученных травм погибли сам водитель и житель Имишлинского района Рашад Нуриев (1985 г.р.). Другой пассажир, также житель Имишлинского района, Рамиль Абдуллаев (1982 г.р.) получил ранения различной степени тяжести.

Ведется расследование.