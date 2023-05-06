Синоптики прогнозируют ветер и дожди

В понедельник, 8 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, моросящий дождь. Южный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 10-15 градусов тепла, днем 17-22 тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах возможны дожди, грозы и град. Будет дуть западный ветер.