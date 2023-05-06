МАГАТЭ забило тревогу: ситуация на Запорожской АЭС все более непредсказуема

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало к немедленным действиям для предотвращения угрозы серьезной аварии на Запорожской атомной электростанции, сообщает BBC.

Глава агентства Рафаэль Гросси забил тревогу после того, как Россия начала эвакуацию жителей из районов вокруг завода, в том числе из Энергодара, где живет большинство сотрудников станции.

Назначенный Россией руководитель объекта пообещал, что делается все возможное для обеспечения его безопасности и сохранности.

Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники ЗАЭС остаются на станции, но описал создавшиеся условия как все более непредсказуемые и потенциально опасные.