Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:59

Ливийский «фельдмаршал с пониженной социальной ответственностью» Халифа Хафтар, контролирующий большую часть восточной Ливии, отправляет топливо, оружие и другие предметы снабжения суданским военизированным силам быстрой поддержки, восставшим против законного правительства. В Судане все идет к равновесию между правительственными войсками и повстанцами из Сил быстрого реагирования, RFS, сформированными несколько лет назад из ополчения «Джанжавид» и находящихся на финансировании Мохаммеда Хамдана «Хемедти» Дагало.

У повстанцев нет сил победить – у правительственных сил нет возможности бесповоротно разгромить их, сведя политическую и военную значимость к нулю. Именно поэтому представители воюющих сторон прибыли в Саудовскую Аравию для того, чтобы попытаться договориться, поскольку для Судана худой мир все же лучше доброй ссоры, шансов уцелеть для страны, а не распасться на куски. Свой вклад в установление этого равновесия уже внесла египетская армия, оказавшая поддержку правительству аль-Бурхана и готовая оказывать ее и дальше. Но Дагало не готов признать свое поражение, а потому на сцене внезапно появился его давний союзник и партнер по мутным и криминальным схемам в этой части Африки - широко известный любимец публики, «фельдмаршал с пониженной ответственностью» Халифа Хафтар. Он-то и должен, по мнению Дагало, стать тем козырем-бедоносцем, который переломит ситуацию в его пользу. Поскольку дружба «фельдмаршала» с «золотым Дагало», контролирующим львиную долю золотодобывающей промышленности Судана, длится уже около десятилетия. И прошла «огонь, воду и медные трубы», что в данной ситуации означает совместное участие в военном конфликте в Ливии, контрабанду ливийской нефти и суданского золота при помощи ЧВК «Вагнер», а также создание на территории двух стран практически независимых анклавов, где слово Хафтара или Дагало – единственный закон.

Бравый «фельдмаршал» уже отправил своему суданскому партнеру несколько караванов грузовиков с горючим, бензином и нефтепродуктами, военным снаряжением и лекарством. Для помощи в охране захваченных RFS стратегических объектов в Судане, а также сопровождения караванов туда переброшен подконтрольный Хафтару «Батальон No128». К отправке в Судан также готовится еще одно связанное с Хафтаром подразделение – «ополчение Субул Ассалам». Хотя в штабе Хафтара все достоверные и проверенные факты полностью и в категоричных тонах отрицают. «Главное командование категорически отрицает сообщения некоторых дешевых и платных СМИ о том, что Ливийские арабские вооруженные силы оказывают в Судане поддержку одной стороне против другой», — говорится в заявлении пресс-секретаря Главного командования ливийской армии Ахмеда аль-Мисмари. Хотя для тех, кто давно знает Хафтара, именно подобные отрицания и опровержения – едва ли не лучшее подтверждение того, что дело обстоит с точностью до наоборот. И ливийская помощь «брату Дагало» идет потоком. Что, правда, пока не слишком ему помогает. Но долг платежом красен. Когда Хафтар пытался победить в Ливии, то Хемедти щедро слал ему солдат, которых за деньги ОАЭ и при помощи инструкторов «Вагнер» фельдмаршал одевал, вооружал, обучал и щедро слал в бой. Выживали в этой мясорубке два человека из десяти, но выжившие составляли костяк и золотой кадровый фонд RFS. По африканским меркам вполне приемлемый, дешевый и сердитый способ формирования закаленной в боях армии, на которую потом вполне можно опереться.