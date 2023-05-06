Пригожин остается в Бахмуте. «Разумный» генерал Суровикин спешит на помощь
ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, в котором Минобороны РФ пообещало предоставить столько вооружений и боеприпасов, «сколько требуется для продолжения боевых действий». Об этом заявил основатель группировки Евгений Пригожин.
Комментарий бизнесмена опубликовала его пресс-служба.
«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующие: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным, и нам дают [генерала Сергея] Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» по взаимодействию с Минобороны. А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет», - говорится в комментарии.
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК уйдет из Бахмута Донецкой области 10 мая из-за нехватки боеприпасов.