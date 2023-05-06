Полпред президента рассказал о восстановлении Гадрута

Строительство административной территории поселка Гадрут планируется завершить в марте 2024 года, сообщил полномочный представитель президента Азербайджана в Ходжавендском районе Али Зейналов.

По словам Зейналова, которые приводит Report, общая площадь центра в поселке Гадрут составляет 4,2 га. Он включает в себя административное здание, муниципальное здание, культурный центр и здания инфраструктурных учреждений.

Также планируется восстановить и сдать в эксплуатацию общеобразовательную школу на 360 мест.

Зейналов отметил, что помимо Гадрута строится административная зона в селе Туг. Она охватит территорию в 1,63 гектара.