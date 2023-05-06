Медведев угрожает...

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что подозреваемые в подрыве машины писателя Захара Прилепина могут умереть в заключении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения. Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», – написал Медведев.

По делу о «теракте», возбужденному из-за подрыва машины Прилепина, задержан один подозреваемый — Александр Пермяков. Следователи утверждают, что он признался в работе на украинские спецслужбы. Ранее в МВД РФ заявляли, что разыскивается еще один мужчина.

6 мая в районе Бора Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором находился Прилепин. Российские СМИ также сообщили, что внутри был 27-летний уроженец Луганска — воевавший на стороне «ЛНР» Александр Шубин. Он погиб, а сам Прилепин выжил, получив тяжелое ранение. Позже российские информагентства сообщили, что он введен в медикаментозную кому. 7 мая стало известно, что его вывели из комы и он в сознании.