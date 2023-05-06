Икрам Нур, автор haqqin.az 13:49

Пакистан в ближайшее время намерен провести в несколько раундов трехсторонний диалог с Китаем и Афганистаном в Исламабаде, надеясь, что с помощью Пекина ему удастся достичь соглашения с афганскими талибами. «Техрик-и-Талибан Пакистан», ТТП, начал новое террористическое наступление на Исламабад. Число атак и жертв возрастает с каждым днем. Пакистанские власти пытаются договориться с «братьями пакистанских талибов» в Афганистане о том, чтобы Кабул отказал им в поддержке, но всякий раз натыкается на отказ.

Исламабад перепробовал уже все. И «кнут» в виде военных операций против местных талибов, и «пряник» в виде прекращения боевых действий против них и объявлявшихся амнистий. Все тщетно. Поскольку у ТТП есть главное условие для продолжения военных действий – открытые коридоры на пакистано-афганской границе, и без того достаточно условной, уходя через которую они приходят в дружественный Афганистан. Где могут и зализать раны, и пополнить запасы вооружения, и подготовить пополнение в тренировочных лагерях и опорных базах. А потерь в людях они не страшатся. Желающих встать под их знамена в Пакистане постоянно хватает. Да и приток добровольцев из приграничных районов Афганистана к ним не иссякает. Пока афганские власти не перекроют границу с Пакистаном – война ТТП против Исламабада может продолжаться бесконечно. Это вообще специфика региона: если есть коридоры на границе, то повстанческие движения практически непобедимы, кого ни возьми – будь то белуджские сепаратисты, будь то тот же ТТП. А Кабул в этом вопросе навстречу Исламабаду идти отказывается, хотя и постоянно подчеркивает необходимость добрососедских отношений между двумя странами.

Но «линия Дюранда», спор вокруг афгано-пакистанской границы, которую Исламабад признает, а Кабул отвергает категорически, не просто раскалывает две страны, а исключает возможность договориться между ними. И потому поддержку ТТП в Кабуле воспринимают не меньше, чем элемент национально-освободительной войны, итогом которой должно стать возвращение «незаконно удерживаемых Пакистаном афганских земель». Умела Британская империя «закладывать мины на будущее», и столетие спустя срабатывает, охраняя священный британский принцип «разделяй и властвуй», пусть уже давно сменились участники «Большой игры». И сейчас Исламабад выбрал самый логичный выход из сложившейся ситуации – попросить о посредничестве с афганскими талибами Пекин. Поскольку пока Запад категорически отказывается с ним договариваться, даже не задумываясь над спецификой афганского «Талибана» и требуя от него то «инклюзивности», то «прекращения гендерного апартеида», Китай возводит мосты в новый Афганистан, стремясь выстроить с ним отношения в новой реальности, сложившейся после спешного ухода из этой страны США. Китайская разведка начала диалог с талибами еще в 2002 году, стремясь предотвратить угрозу того, что «Исламское движение Восточного Туркестана», ныне уже сменившее название на TIP, сделает из Афганистана свою опорную базу. Сначала, с 1996 по 2001 год, когда талибы были у власти, заключив с ними при посредничестве «Аль-Каиды» союз. А затем, когда туда зашли американцы, сумев договориться и с ними.