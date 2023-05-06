Турция отказала США в отправке зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk.

По словам турецкого министра, Вашингтон предлагал Анкаре отправить Киеву свои системы ПРО, но получил отказ.

«Нам даже предлагали отправить их в Украину, мы сказали «нельзя». Такие предложения были», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу уточнил, что от США поступало несколько предложений по С-400. «Нам сказали, предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?» — сказал Чавушоглу.