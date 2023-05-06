Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 14:41

В Алматы люди вышли на несанкционированный митинг. Участники демонстрации протестуют против ввода безвизового режима с Китаем. Любые изменения в отношениях с Китаем в Казахстане – будь то допуск китайского капитала в экономику республики или визовый режим – всегда становятся предметом горячего, порой скандального обсуждения, которое зачастую выплескивается на площадь. При Нурсултане Назарбаеве в 2016 году в Казахстане прошла волна протестов против изменений в Земельный кодекс, поскольку жители Казахстана боялись, что возможность арендовать землю позволит китайцам завладеть их территориями. «Если мы отдадим землю китайцам, то они уже не уйдут отсюда», - негодовали тогда на митингах.

В 2019 году уже после того, как Назарбаев ушел с поста президента, но все еще оставался могущественным и всевластным Елбасы, в крупных городах прошли митинги против масштабных инвестиционных проектов Китая на территории Казахстана. И в 2016, и в 2019 годах большая часть протестов была замешана на мифах, которые мало общего имели с действительностью, но оказались вполне способны мобилизовать население на протестные выступления. И вот «Жене Казакстан», Новый Казахстан Касым-Жомарта Токаева. И вновь протесты, на этот раз связанные с готовящимся подписанием соглашения между Астаной и Пекином по введению безвизового режима между Казахстаном и Китаем. И вновь крики митингующих о том, что «нас захлестнет волна китайцев». Немного истории вопроса. Где-то с середины 2010-х годов Китай резко усложнил получение китайских виз для всех граждан центральноазиатских республик, что стало весьма болезненным для казахстанского бизнеса, который нуждался в регулярных поездках в Поднебесную – и товар закупить, и себя показать, и об инвестициях попробовать договориться.