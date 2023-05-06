Протесты в Казахстане: долой Китай! наш комментарий
В Алматы люди вышли на несанкционированный митинг. Участники демонстрации протестуют против ввода безвизового режима с Китаем.
Любые изменения в отношениях с Китаем в Казахстане – будь то допуск китайского капитала в экономику республики или визовый режим – всегда становятся предметом горячего, порой скандального обсуждения, которое зачастую выплескивается на площадь.
При Нурсултане Назарбаеве в 2016 году в Казахстане прошла волна протестов против изменений в Земельный кодекс, поскольку жители Казахстана боялись, что возможность арендовать землю позволит китайцам завладеть их территориями. «Если мы отдадим землю китайцам, то они уже не уйдут отсюда», - негодовали тогда на митингах.
В 2019 году уже после того, как Назарбаев ушел с поста президента, но все еще оставался могущественным и всевластным Елбасы, в крупных городах прошли митинги против масштабных инвестиционных проектов Китая на территории Казахстана.
И в 2016, и в 2019 годах большая часть протестов была замешана на мифах, которые мало общего имели с действительностью, но оказались вполне способны мобилизовать население на протестные выступления. И вот «Жене Казакстан», Новый Казахстан Касым-Жомарта Токаева. И вновь протесты, на этот раз связанные с готовящимся подписанием соглашения между Астаной и Пекином по введению безвизового режима между Казахстаном и Китаем. И вновь крики митингующих о том, что «нас захлестнет волна китайцев».
Немного истории вопроса. Где-то с середины 2010-х годов Китай резко усложнил получение китайских виз для всех граждан центральноазиатских республик, что стало весьма болезненным для казахстанского бизнеса, который нуждался в регулярных поездках в Поднебесную – и товар закупить, и себя показать, и об инвестициях попробовать договориться.
В 90-х и 2000-х годах получить китайскую визу было легко, приятно и без особых затрат. Паспорт, фото и консульский сбор, и в течение 5 дней виза готова.
Но после 2014 года список документов неуклонно расширялся. Туда добавились справка из банка о наличии средств, желательно не менее 5 тысяч в казахстанских тенге, справка с места жительства, справка о несудимости, справка о наличии имущества, справка, справка и еще раз справка. Причем в китайском консульстве в любой момент могли непринужденно попросить еще какую-нибудь.
Тут же возник рынок посредников. В том числе и российских, поскольку россияне проблем с визами не испытывали. И, прочувствовав конъюнктуру, тут же взялись помогать казахстанцам «по-братски» за, естественно, «долю малую». Причем громко возмущаться сложившейся ситуацией «не рекомендовалось», поскольку вопрос был политическим и легко было отхватить обвинения в лоббировании чужих интересов со всеми вытекающими.
Сколько бы это продолжалось - неизвестно, если бы Касым-Жомарт Токаев не решил сделать ход конем – взял и ввел летом 2020 года безвизовый режим для китайцев в одностороннем режиме на 14 дней. Четко оговорив, что гражданам КНР в этот 14-дневный период запрещено осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в Казахстане. Мир не перевернулся, «волна китайцев» Казахстан не захлестнула, приехавшие из Китая рабочие места у казахстанцев не отняли.
И теперь речь идет о том, чтобы Пекин совершил ответный шаг, на что он уже, в принципе, дал согласие. И если это не дипломатическая победа Астаны, то уж тогда и не знаю, что вообще можно назвать победой. Казахстанский бизнес получил выход на огромный рынок, лежащий у самых границ, и теперь все в их руках, хотя, сразу замечу, освоение его будет делом крайне нелегким.
И опять появились недовольные. Которым и без виз было плохо, и с «безвизом» не так хорошо. Конечно, существует соблазн списать протесты на деятельность «старых элит», которым любой успех «Жене Казакстан» и президента Токаева как серпом по рейтингу. Но не стоит «рубить сплеча» и тут же начинать «развешивать ярлыки». Сложный процесс сближения двух народов на бытовом, так сказать, уровне требует времени, деликатности и разъяснительной работы. Чтобы настороженность уступила место добрососедству без всяких фобий.