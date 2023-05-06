Эвакуация жителей на Запорожье вызвала «безумную панику»

BBC пишет, что российские власти приказали жителям покинуть 18 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе Энергодар, в преддверии ожидаемого наступления украинских войск.

Россия спровоцировала «безумную панику», эвакуируя население города Энергодар, находящегося рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом заявил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС непредсказуемой и потенциально опасной, призвал принять немедленные меры для предотвращения угрозы серьезной аварии на ЗАЭС.

МАГАТЭ подтверждает, что ее эксперты, работающие на станции, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, где проживает большая часть персонала ЗАЭС.

В воскресенье украинский генштаб заявил, что гражданских лиц эвакуируют в города Бердянск и Приморск, которые находятся дальше на территории, удерживаемой Россией.

Мэр Мелитополя Иван Федоров написал в телеграме, что в магазинах эвакуированных районов закончились товары и лекарства. Он также утверждает, что больницы выписывают пациентов на улицу из-за опасений, что электричество и вода могут быть отключены, если Украина нападет на регион, а также что эвакуационные колонны якобы с гражданскими лицами на две трети состояли из отступающих российских войск.