Симоньян сообщила, когда она «уйдет»

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян не понимает тех россиян, кто выступил против вторжения России в Украину и уехал за границу.

Симоньян надеется, что они никогда не вернутся на родину. Журналистка считает, что они предали страну.

«Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, который она устраивала много лет, я уйду. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же», — заявила она в программе «Эмпатия Манучи» на YouTube.

Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным из Израиля приехала Алла Пугачева. Неожиданно к Пугачевой подошел Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Он поклонился примадонне, поцеловал ее руку и поприветствовал.