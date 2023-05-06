Американцы сжимают кольцо вокруг России наш комментарий
«Утрата американского влияния на Саудовскую Аравию, а также новые альянсы Саудовского королевства с Китаем и Ираном — это болезненные символы позорного провала стратегии неоконсерваторов, стремящихся сохранить глобальную гегемонию США».
Эта фраза американского адвоката и радиоведущего Роберта Ф. Кеннеди-младшего предельно четко характеризует нынешнюю геополитическую ситуацию и то влияние, которое она оказывает на глобальный нефтяной рынок.
Аналитики констатируют, что внешняя политика США, пережив на Ближнем Востоке череду унизительных поражений, осталась не у дел и дала странам этого региона возможность перейти от эпохи междоусобиц к периоду мирного сосуществования.
Так, на фоне санкций США против российской нефти, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман на 180 градусов развернул внешнеполитический курс своего королевства от сотрудничества с Белым домом, обратился к Пекину с просьбой о помощи в восстановлении дипотношений с Тегераном, а также при посредничестве России запустил дипломатическую инициативу возвращения к диалогу с Сирией. Все это неназванный американский политик образно сравнил с "демонстрацией Джо Байдену среднего пальца ", констатировав, что в итоге США оказались на обочине не только геополитики, но и глобального нефтяного рынка.
Саудовская Аравия объединилась в рамках ОПЕК+ с Россией и партнерами в Персидском заливе, получив главную роль на мировом рынке нефти. При этом, токсичность доллара и евро, вызванная антироссийскими санкциями Запада, привела к тому, что за нефть сегодня рассчитываются, в основном, в юанях, рублях и золоте. В связи с чем сенатор-республиканец Марк Рубио предрек, что через пять лет большинство государств мира будет рассчитываться в каких угодно валютах, но только не в долларах США.
Российские аналитики преподносят создавшуюся ситуацию, как большую победу Москвы над «загнивающим Западом», хотя на самом деле Россия угодила в ловушку, расставленную для нее «дружественными» странами.
Как известно, государства ОПЕК+ сокращают до конца 2023 года добычу нефти по достигнутой договоренности на два миллиона баррелей в сутки. Более того, в апреле ряд стран альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая и также до конца года будут добровольно снижать поверх квот добычу еще 1,66 миллиона баррелей в сутки. К слову, и Россия на этом фоне также заявила, что продлит до конца года начатое в марте добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
Здесь важно отметить, что российское «добровольное сокращение» не идет ни в какое сравнение с аналогичной инициативой государств ОПЕК+, которые пошли на этот шаг сознательно, для сохранения баланса и, следовательно, стабильных цен на глобальном рынке нефти. Тогда как Россия делает все это не от хорошей жизни.
Общеизвестно, что, в связи с введенными Западом ограничениями, экспорт российской нефти падает с каждым днем. Вследствие чего «дружественные» России страны, ссылаясь на санкционные риски, закупают ее у Москвы в огромных объемах, но… почти вдвое ниже рыночных цен. И это «дружественное» кольцо все теснее смыкается на горле России, что ставит под большой знак вопроса восстановление прежних объемов притока нефтедолларов в российскую казну.
В сочетании с колоссальными расходами, которые Кремль несет в войне с Украиной, столь резкое падение цен на ее нефть, являющейся наряду с другими энергоносителями основным источником пополнения валютных резервов, грозит России непредсказуемыми последствиями.
Чему «дружественные» страны несказанно рады. Причем речь идет не только об Индии и Китае, скупающих российскую нефть с дисконтом почти в 40 долларов за баррель.
Станислав Янковец, торговый представитель России в Саудовской Аравии, рассказал, что в 2022 году Россия существенно нарастила поставки нефтепродуктов в королевство, в основном, дизеля и мазута.
«Саудовская Аравия, которая сама является крупным производителем нефти, покупает в России нефтепродукты с дисконтом, а свои экспортирует на мировые рынки», - пояснил Янковец. При этом торговый представитель России «забыл» уточнить, что свои нефтепродукты саудиты продают намного дороже. По словам Янковца, только в прошлом году Саудовская Аравия, партнер Москвы по ОПЕК+, закупила у РФ нефтепродуктов на общую сумму 250 миллионов долларов.
Вы думаете, Россия возражает против этого? Ничего подобного! По словам торгпреда, Саудовскую Аравию можно использовать для дальнейшего экспорта российских нефтепродуктов в Африку и по другим направлениям. Более того, Янковец выразил надежду, что в будущем появится возможность поставлять нефтепродукты в Саудовскую Аравию через Иран, поскольку в последнее время дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риадом на глазах улучшаются.
В то же время, на фоне отношений между «дружественными» странами, все больше обостряется геополитическая ситуация. А продолжение политики по снижению добычи «черного золота» странами ОПЕК+, как часто напоминают российские эксперты, может привести к временному дефициту нефти. Который может стать постоянным, если спрос со стороны крупнейших мировых экономик не покажет должного роста. Тем более, что хроническая недофинансированность нефтяной отрасли не дает шансов на быстрое восстановление добычи, особенно, когда речь заходит об африканских странах.
В случае, если страны ОПЕК+ продолжат политику сокращения добычи, то в следующем году, при восстановлении экономик Китая и США, может образоваться некоторый временный дефицит предложения на рынке нефти.
Впрочем, речь идет всего лишь о прогнозах, которые трудно назвать до конца выверенными. Конечно, краткосрочный дефицит или профицит на рынке – явление нередкое. Но сегодня ОПЕК+ уверенно поддерживает баланс на рынке нефти, без оглядки на самые высокие авторитеты. И даже Россия – один из ведущих партнеров этой организации, вряд ли сможет поколебать ее позиции.
В целом же, мир учится выживать без российских энергоресурсов.
Что же касается США, то при любом исходе событий они добьются конечной цели и оставят Москву без нефтедолларов.