Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:47

«Утрата американского влияния на Саудовскую Аравию, а также новые альянсы Саудовского королевства с Китаем и Ираном — это болезненные символы позорного провала стратегии неоконсерваторов, стремящихся сохранить глобальную гегемонию США». Эта фраза американского адвоката и радиоведущего Роберта Ф. Кеннеди-младшего предельно четко характеризует нынешнюю геополитическую ситуацию и то влияние, которое она оказывает на глобальный нефтяной рынок.

Аналитики констатируют, что внешняя политика США, пережив на Ближнем Востоке череду унизительных поражений, осталась не у дел и дала странам этого региона возможность перейти от эпохи междоусобиц к периоду мирного сосуществования. Так, на фоне санкций США против российской нефти, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман на 180 градусов развернул внешнеполитический курс своего королевства от сотрудничества с Белым домом, обратился к Пекину с просьбой о помощи в восстановлении дипотношений с Тегераном, а также при посредничестве России запустил дипломатическую инициативу возвращения к диалогу с Сирией. Все это неназванный американский политик образно сравнил с "демонстрацией Джо Байдену среднего пальца ", констатировав, что в итоге США оказались на обочине не только геополитики, но и глобального нефтяного рынка. Саудовская Аравия объединилась в рамках ОПЕК+ с Россией и партнерами в Персидском заливе, получив главную роль на мировом рынке нефти. При этом, токсичность доллара и евро, вызванная антироссийскими санкциями Запада, привела к тому, что за нефть сегодня рассчитываются, в основном, в юанях, рублях и золоте. В связи с чем сенатор-республиканец Марк Рубио предрек, что через пять лет большинство государств мира будет рассчитываться в каких угодно валютах, но только не в долларах США.

Российские аналитики преподносят создавшуюся ситуацию, как большую победу Москвы над «загнивающим Западом», хотя на самом деле Россия угодила в ловушку, расставленную для нее «дружественными» странами. Как известно, государства ОПЕК+ сокращают до конца 2023 года добычу нефти по достигнутой договоренности на два миллиона баррелей в сутки. Более того, в апреле ряд стран альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая и также до конца года будут добровольно снижать поверх квот добычу еще 1,66 миллиона баррелей в сутки. К слову, и Россия на этом фоне также заявила, что продлит до конца года начатое в марте добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Здесь важно отметить, что российское «добровольное сокращение» не идет ни в какое сравнение с аналогичной инициативой государств ОПЕК+, которые пошли на этот шаг сознательно, для сохранения баланса и, следовательно, стабильных цен на глобальном рынке нефти. Тогда как Россия делает все это не от хорошей жизни. Общеизвестно, что, в связи с введенными Западом ограничениями, экспорт российской нефти падает с каждым днем. Вследствие чего «дружественные» России страны, ссылаясь на санкционные риски, закупают ее у Москвы в огромных объемах, но… почти вдвое ниже рыночных цен. И это «дружественное» кольцо все теснее смыкается на горле России, что ставит под большой знак вопроса восстановление прежних объемов притока нефтедолларов в российскую казну.

В сочетании с колоссальными расходами, которые Кремль несет в войне с Украиной, столь резкое падение цен на ее нефть, являющейся наряду с другими энергоносителями основным источником пополнения валютных резервов, грозит России непредсказуемыми последствиями. Чему «дружественные» страны несказанно рады. Причем речь идет не только об Индии и Китае, скупающих российскую нефть с дисконтом почти в 40 долларов за баррель. Станислав Янковец, торговый представитель России в Саудовской Аравии, рассказал, что в 2022 году Россия существенно нарастила поставки нефтепродуктов в королевство, в основном, дизеля и мазута. «Саудовская Аравия, которая сама является крупным производителем нефти, покупает в России нефтепродукты с дисконтом, а свои экспортирует на мировые рынки», - пояснил Янковец. При этом торговый представитель России «забыл» уточнить, что свои нефтепродукты саудиты продают намного дороже. По словам Янковца, только в прошлом году Саудовская Аравия, партнер Москвы по ОПЕК+, закупила у РФ нефтепродуктов на общую сумму 250 миллионов долларов.